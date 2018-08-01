01 августа 2018 года

В Приморском океанариуме появилась уникальная «несушка»

В результате специальной программы разведения в Приморском океанариуме отложила яйца зебровидная бычья акула. В неволе этот вид размножается впервые, отмечают ученые.

«Для акул были созданы практически идеальные условия, благодаря этому нам удалось добиться результата, - отметил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов. – Пять зебровидных акул появились у нас в июне 2016 года, в октябре того же года мы отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания, в течение программы разведения она удвоила свой вес. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулам хорошо».

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа живут на Земле около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились. От всех современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими. После оплодотворения яйцо внутри самки развивается около года. Зебровидная акула относится к полицикличным видам, это значит, что в яйцеводах у самки созревает несколько яйцеклеток. Перед нерестом яйца покрываются роговой оболочкой.

«Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую, наша акула отложила четыре яйца, но мы ждем появления еще четырех, - рассказал начальник отдела. – Мы сняли весь процесс яйцерождения: сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только здесь».

Самка становится вертикально и по кругу обвивает место прикрепления яйца длинными нитями так, чтобы оно зафиксировалось. Помимо этого, на самом яйце имеется два крючка, которыми оно тоже может зацепиться за какой-либо выступ. После нереста до появления на свет акуленка яйцо будет развиваться еще от семи месяцев до года, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского океанариума.

«Мы нашли в литературе только один зафиксированный факт размножения акул этого рода, но другого вида. Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе, - заявил Михаил Стрельцов. – Этот вид мало изучен и с научной точки зрения разведение этих древних акул представляет огромный интерес».

Fishnews