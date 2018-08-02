02 августа 2018 года

Иран намерен нарастить рыбный экспорт

Республика Иран за прошедший иранский календарный год (он завершился 20 марта) поставила за рубеж 124 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 500 млн долларов. В текущем году планируется увеличить показатель по стоимости на 10%.

Цифры озвучил заместитель министра сельскохозяйственного джихада – руководитель Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Хассан Салехи. По его словам, главной экспортной позицией в прошлом календарном году стала креветка – 16 тыс. тонн общей стоимостью 100 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Хассан Салехи прогнозирует рост производства продукции из гидробионтов в стране в новом году на 8-10% - до 1,25 млн тонн. Кроме того, чиновник отметил рост потребления рыбы и морепродуктов на душу населения на 500 г, до 11,2 кг, пишет газета Tehran Times.

Замминистра – глава «Шилат» заявил, что за последние три года в стране создана инфраструктура для увеличения производства продукции из водных биоресурсов. Кроме того, правительство Ирана одобрило планы по развитию рыболовства, представленные отечественными и зарубежными инвесторами. По словам чиновника, если будут сняты банковские барьеры в сфере торговли в Европе, никаких проблем с ростом производства рыбопродукции не возникнет.

Хассан Салехи рассказал, что главные направления политики «Шилат» в Персидском заливе и Каспийском море - поддержка нынешней тенденции в развитии рыболовства, восстановление резервов отрасли, экономичный промысел и поддержка сегодняшнего уровня трудоустройства. Переход к выращиванию рыбы в специальных морских садках позволит производить 25 – 30 тыс. тонн этого товара ежегодно, считает чиновник.

По словам замминистра, санкции против Ирана никак не повлияли на его экспорт рыбы и морепродуктов на рынки Евразии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, сообщает информагентство Mehr News. Хассан Салехи добавил, что «Шилат» ищет новые рынки сбыта для ВБР республики.

Fishnews

