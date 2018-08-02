Новости
Иранское рыболовное судно. Фото информагентства Mehr News

Иран намерен нарастить рыбный экспорт

Республика Иран за прошедший иранский календарный год (он завершился 20 марта) поставила за рубеж 124 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 500 млн долларов. В текущем году планируется увеличить показатель по стоимости на 10%.

Цифры озвучил заместитель министра сельскохозяйственного джихада – руководитель Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Хассан Салехи. По его словам, главной экспортной позицией в прошлом календарном году стала креветка – 16 тыс. тонн общей стоимостью 100 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Хассан Салехи прогнозирует рост производства продукции из гидробионтов в стране в новом году на 8-10% - до 1,25 млн тонн. Кроме того, чиновник отметил рост потребления рыбы и морепродуктов на душу населения на 500 г, до 11,2 кг, пишет газета Tehran Times.

Замминистра – глава «Шилат» заявил, что за последние три года в стране создана инфраструктура для увеличения производства продукции из водных биоресурсов. Кроме того, правительство Ирана одобрило планы по развитию рыболовства, представленные отечественными и зарубежными инвесторами. По словам чиновника, если будут сняты банковские барьеры в сфере торговли в Европе, никаких проблем с ростом производства рыбопродукции не возникнет.

Хассан Салехи рассказал, что главные направления политики «Шилат» в Персидском заливе и Каспийском море - поддержка нынешней тенденции в развитии рыболовства, восстановление резервов отрасли, экономичный промысел и поддержка сегодняшнего уровня трудоустройства. Переход к выращиванию рыбы в специальных морских садках позволит производить 25 – 30 тыс. тонн этого товара ежегодно, считает чиновник.

По словам замминистра, санкции против Ирана никак не повлияли на его экспорт рыбы и морепродуктов на рынки Евразии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, сообщает информагентство Mehr News. Хассан Салехи добавил, что «Шилат» ищет новые рынки сбыта для ВБР республики.

Fishnews
НазадМетки: креветкаправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Поправка в программу инвестквот изменит условия конкуренции

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Все материалы

Крупным планом

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.