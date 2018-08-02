02 августа 2018 года

Астраханские школьники спасают мальков

В летнюю жару в Астраханской области инспекторы службы природопользования вместе с отрядами школьников «Голубой патруль» спасают молодь рыб на особо охраняемых природных территориях.

Акции по спасению рыбной молоди из отшнурованных водоемов, которые остаются после весеннего половодья, в регионе проходят каждое лето. По традиции активное участие в них принимают отряды школьников «Голубой патруль» – в этом году их организовано более ста. Работе «Голубых патрулей» помогают сотрудники региональной службы природопользования и подведомственных учреждений, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Астраханской области, в июле отряд «Голубой патруль» Черноярского центра дополнительного образования при участии госинспекторов службы природопользования спас свыше 40 тыс. мальков, более половины — в природном парке «Волго-Ахтубинское междуречье». Выловленная молодь сазана, серебристого карася и других частиковых видов рыб выпущена в Волгу в районе села Соленое Займище Черноярского района.

До конца августа специалисты службы природопользования будут осуществлять мониторинг отшнурованных водоемов в регионе. В этом году их общая площадь составляет 14 тыс. га. Если в этих водоемах заметят рыбную молодь, школьные отряды и инспекторы придут на помощь.

В прошлом году благодаря «Голубому патрулю» за сезон удалось спасти более 180 млн мальков рыб.

Fishnews