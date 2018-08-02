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Заместитель прокурора Магаданской области Евгений КИМ. Фото пресс-службы ведомства

Правоохранители Колымы проигрывают в борьбе с браконьерами

В Магаданской области недостаточно активно идет противодействие нелегальным вылову и продаже лососей, заявили в региональной прокуратуре. У надзорного ведомства возникли претензии к работе как полицейских, так и пограничников.

В прокуратуре Магаданской области на межведомственном совещании рассмотрели ход и результаты борьбы с незаконным оборотом рыбы в период «красной» путины. Во встрече приняли участие магаданский межрайонный природоохранный прокурор, прокуроры города Магадана и Ольского района, руководители оперативных и следственных подразделений региональных управлений полиции и пограничной службы.

«Предварительные результаты работы свидетельствуют о снижении активности правоохранительных органов области по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов, в том числе связанных с реализацией рыбопродукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья», - сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве также заявили, что принимаемые органами расследования меры по возмещению причиненного государству ущерба малоэффективны.

Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. снизилось количество выявленных административных правонарушений по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).

Кроме того, по информации прокуратуры, служба Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району в Магадане на протяжении нескольких лет не выявляла преступления в исключительной экономзоне страны и на объектах континентального шельфа.

По итогам совещания правоохранители обозначили приоритеты работы и приняли дополнительные меры по повышению эффективности борьбы с браконьерством.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствомагаданская область
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