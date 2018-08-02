02 августа 2018 года

Нелегальных краболовов догоняли на вертолетах

Пограничники задержали в Баренцевом море два траулера, занимавшихся незаконным промыслом камчатского краба. Во время преследования экипажи пытались избавиться от браконьерского улова.

Нарушители вели добычу в исключительной экономической зоне страны, сообщили Fishnews в Пограничной службе ФСБ России.

По данным СМИ, для задержания правоохранители были вынуждены применить пограничный сторожевой корабль, два палубных вертолета Ка-27 и задействовать десант. При этом экипажи пытались помешать высадке десанта и на ходу выбрасывали крабов за борт.

Задержанные суда были доставлены в Мурманск, ведется разбирательство. Объемы нелегальных уловов пока не озвучивались.

Fishnews