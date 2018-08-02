02 августа 2018 года

Возможности в рыбной отрасли представят на WorldSkills

Сахалинская область готовится принять финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Будут представлены и возможности работы в рыбной отрасли.

Масштабный конкурс профессионального мастерства для учащихся пройдет на Сахалине с 8 по 12 августа. Сейчас в островном регионе завершается подготовка к чемпионату. Победители и призеры получат возможность попасть в расширенный состав национальной сборной – об этом сообщается на сайте WorldSkills Russia.

В качестве презентационных будут представлены компетенции «Судовождение» и «Переработка рыбы». Продемонстрировать их возможности решили специально под запрос региона.

«Наше образовательное учреждение готовится представить две компетенции: «Обработка, технологии переработки рыбы и морепродуктов» и «Малярные и декоративные работы», - рассказала Fishnews директор Сахалинского политического центра № 3 Ирина Присекина. Предусматривается в том числе презентация технологических операций, дегустация рыбопродукции.

Значимость чемпионата трудно переоценить, ведь сегодня на рынке востребованы кадры с компетенцией, отвечающей мировым стандартам, отметила она. Поддержку в подготовке оказывают агентство по рыболовству области, рыбопромышленники – социальные партнеры, отметила Ирина Присекина. Движение WorldSkills сегодня уже охватило всю страну в целом, уверена она. Цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Fishnews