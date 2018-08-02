02 августа 2018 года

Ученые взяли пробы рыбного рациона на Балтике

Сотрудники АтлантНИРО и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН провели совместную научную экспедицию в Балтийском море. Специалисты собирали данные о кормовой базе водных биоресурсов и химическом загрязнении среды их обитания.

Экспедицию провели во второй половине июля на НИС «Академик Борис Петров». Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии, исследовательские работы были проведены на 31 комплексной станции. Ученые одновременно собирали образцы гидробионтов (фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона, зообентоса) и пробы для определения гидрохимического состава и загрязнения морской воды. Особое внимание уделили исключительной экономзоне РФ Российской Федерации в юго-восточной Балтике (открытым районам моря).

Исследования проводились на всей акватории Российской Федерации в юго-восточной части моря (26-й подрайон ИКЕС), включая районы вдоль границ с водами Литвы, Польши, Швеции, а также вдоль побережья Калининградской области. В институте отметили, что это позволит после обработки научных материалов подробно охарактеризовать качественные и количественные изменения состояния среды обитания водных биоресурсов в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации.

Планируется, что полученные данные станут весомым дополнением к ежегодным ресурсным исследованиям и государственному мониторингу ВБР и среды их обитания, которые АтлантНИРО проводит на Балтике.

Fishnews