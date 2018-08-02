02 августа 2018 года

Наука проверила запасы лососей в СЗТО

Специалисты ТИНРО-Центра отчитались о результатах траловых съемок в северо-западной части Тихого океана. По оценкам ученых, условия для нагула красной рыбы летом 2018 г. были более чем благоприятными.

Работына НИС «Профессор Кагановский» прошли в конце мая - начале июля на акватории площадью порядка 1 млн кв. км. В задачи экспедиции входили поиск и оконтуривание скоплений тихоокеанских лососей, учет их численности и биомассы (в первую очередь – горбуши охотоморских стад). Исследовались и другие представители нектона и макропланктона.

Термические условия поверхности моря в районе ученые сочли умеренно холодными. Запас кормового зоопланктона на обследованной акватории оценен в 99 млн тонн, его основные концентрации были сосредоточены в верхней эпипелагиали. Таким образом летом 2018 г., как и в предыдущие годы, условия для нагула мигрирующих лососей были более чем благоприятными, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Общая численность преданадромной горбуши составила 1,1 млрд экземпляров при биомассе 913 тыс. тонн, что подтвердило ожидания высокой численности после осенних съемок. Средняя длина этого лосося - 41,5 см, а средняя масса – 840 г. Для сравнения: в 2016 г. средняя навеска горбуши составляла 930 г, а в прошлом году – 980 г.

В северных районах съемки присутствовала главным образом более зрелая горбуша раннего нереста, в южных районах, напротив, менее зрелая, позднего осеннего нереста.

Учтенная численность и биомасса кеты без разделения на функциональные группы летом 2018 г. составили в сумме 143 млн экз. и 180 тыс. тонн соответственно. Эта оценка оказалась одной из самых высоких за последние годы исследований в СЗТО в начале лета, отметили в институте.

Еще один вид лососей – нерка - традиционно попадался на полигоне съемки в уловах северных, северо-восточных станций. Биомасса неполовозрелой молоди и созревающей нерки оценены в 13 и 9 тыс. тонн соответственно.

Чавыча и кижуч отмечались в уловах только штучно.

Учтенная биомасса скумбрии составила 1,93 млн тонн, сардины-иваси - 670 тыс. тонн. По обоим промысловым объектам показатели совпали с оценками 2016 г., но оказались ниже оценок прошлого года. Снижение учтенных объемов специалисты объясняют более ранними сроками экспедиции и отрицательными температурными аномалиями в районе проведения съемки.

Fishnews