03 августа 2018 года

Рыболовы-спортсмены посоревнуются на Камчатке

В Елизовском районе Камчатского края 4 августа пройдут командные соревнования по спортивной рыбалке «Авачинский марафон – 2018». На состязаниях выявят лучших ловцов кеты спиннингом с лодок.

Лагерь рыболовов будет располагаться в 700 м выше по течению от моста через реку Авача на правом берегу. Доехать туда можно по трассе Петропавловск-Камчатский – Паратунка. Безопасность на соревнованиях будет обеспечивать Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в состязании могут принять участие рыболовы старше 14 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и страховой полис обязательного медицинского страхования.

Организаторами соревнования выступила инициативная группа интернет-клуба «Рыбачим вместе на Камчатке», при поддержке регионального агентства по туризму и внешним связям.

«Участникам необходимо предварительно пройти обязательную регистрацию на сайте www.kamfishing.ru. Сбор, подтверждение регистрации, брифинг пройдут с 06:00 до 06:40. Соревнования начнутся в 7:00. Подведение итогов и награждение состоится в 13:30.

Допускаются команды по два рыбака на одну лодку. Ловить рыбу можно только спиннингом в проводку или нахлыстом в границах обозначенного участка. Наличие лодки и лицензии на кету – обязательно. Благотворительный взнос для участников составляет 150 рублей», - рассказали организаторы.

Кроме главного приза – лодочного мотора, награды ждут команд, занявших второе и третье место, а также поймавших самую крупную и самую мелкую рыбу.

«Рыбалка - увлекательный и доступный вид активного отдыха на Камчатке. Рыболовный туризм – отдельное направление, которое набирает популярность у гостей региона. Особый азарт у участников подобных мероприятий, конечно, вызывает возможность не только поймать рыбу, но и посоревноваться в мастерстве вылова лосося», – отметил вице-губернатор Камчатки Алексей Войтов.

Fishnews