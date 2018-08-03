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БАТМ «Дальний Восток». Фото пресс-службы Следственного комитета РФ

Вступил в силу приговор по делу «Дальнего Востока»

На Сахалине закончено апелляционное рассмотрение дела о гибели БАТМ «Дальний Восток». Судьи не нашли оснований для оправдания осужденных или менее строгого наказания, чем лишение свободы. Однако один человек амнистирован.

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского облсуда рассмотрелаапелляционные жалобы по делу о крушении БАТМ «Дальний Восток» и согласилась с решением суда первой инстанции (Южно–Сахалинского горсуда). Установлено, что судно затонуло 2 апреля 2015 г. во время промысла в Охотском море. На борту находилось 132 человека. Погибло 69 членов экипажа, спаслось – 63, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Виновными по делу были признаны 5 человек. В частности, первый заместитель гендиректора компании «Магеллан» Алексей Васин, заместитель гендиректора по безопасности Александр Кудрицкий и капитан судна Анатолий Борисов признаны виновными по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта). Начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за флотом Сахалинрыбвода Николай Харченко, необоснованно выдавший временное свидетельство об управлении безопасностью на судно, осужден по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность), а госинспектор морского отдела Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Никодименко, получивший взятку от капитана судна за незаконное бездействие — по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), рассказали в надзорном ведомстве.

Судом первой инстанции все подсудимые были приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами Южно–Сахалинского горсуда о том, что морская катастрофа стала следствием изменения судовладельцем конструкций судна, перегрузом, а также наличием на борту минимального количества топлива. Кроме того, на судне не хватило гидротермокостюмов для всех находящихся на борту. Однако инспектор СВТУ, получив взятку от капитана, не принял необходимые меры.

В ходе судебного заседания осужденные виновными себя не признали, просили об оправдании. Судебная коллегия не нашла оснований для оправдания осужденных и назначения менее строгого наказания, чем лишение свободы. Однако в связи с ухудшением здоровья Александру Кудрицкому наказание было снижено до 5 лет. От отбывания срока он освобожден по амнистии.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовствосахалинуголовное дело
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