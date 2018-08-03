03 августа 2018 года

Добытчикам сельди обещают трудности на зимней путине

Путинный прогноз «Нагульная сельдь-2018» представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. В этом году специалисты рекомендуют добыть в Дальневосточном бассейне (с учетом корректировок) более 450 тыс. тонн.

В основном путина в осенне-зимний период будет базироваться на корфо-карагинской, восточноберинговоморской, охотской и гижигинско-камчатской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Согласно прогнозу, в Охотском море часто проходящие циклоны вызовут развитие северных и северо-западных ветровых переносов, причем интенсивность ветровой циркуляции ожидается значительно выше климатической нормы. Самые мощные циклоны могут пройти над акваторией моря в середине ноября, что вызовет штормовую обстановку практически на всем бассейне. Над Беринговым морем в осенний период наиболее часто будут формироваться умеренно теплые и теплые типы атмосферных процессов; доля холодных типов может составить не более 30% от всех синоптических ситуаций.

Над Охотским морем, наоборот, ожидается преобладание умеренно холодных типовых ситуаций. Ожидаемое более раннее и более интенсивное начало выхолаживания и льдообразования предположительно сократит период и возможность промысла нагульной сельди на изобатах шельфа менее 120-140 м для мало- и среднетоннажного флота.

В целом условия нагула сельди осенью 2018 г. – начале зимы 2019 г. могут быть схожи с условиями прошедшего года. К концу октября вероятно формирование скоплений нагульной сельди на внутреннем шельфе и далее их быстрое смещение на средний шельф в ноябре-декабре, полагают специалисты.

Суммарный вылов корфо-карагинской сельди в 2018 г. рекомендован в объеме 49,1 тыс. тонн: в Карагинской подзоне — 48,1 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне (к западу от 174° в.д.) — 1 тыс. тонн, что меньше, чем в прошлом году. Запас по-прежнему остается на уровне выше среднего, успех промыслового освоения указанной величины во многом будет зависеть от распределения рыб и доступности для облова, отмечают ученые.

Рекомендованный вылов восточноберинговоморской сельди утвержден в объеме 61 тыс. тонн. Ожидается, что большая часть этого лимита (57-76%) при достаточном количестве промыслового флота (не менее 30-35 судов) может быть освоена в июле-августе. В сентябре-октябре, в зависимости от условий развития промысла, может быть изъято не более 33,5% рекомендованного вылова.

Запас охотской сельди находится в целом на относительно высоком уровне, однако с 2017 г. отмечается начало некоторого снижения численности. По данным науки, оно вызвано вступлением в запас ряда неурожайных поколений на фоне старения урожайных. ОДУ охотской сельди на 2018 г. был утвержден в 276 тыс. тонн. Оставшиеся к осенне-зимнему промыслу объемы этой популяции - 186 тыс. тонн – вряд ли будут освоены полностью без увеличения количества промысловых судов, считают ученые. Средний вылов нагульной сельди за последние пять лет составил всего 148 тыс. тонн. Предполагается, что освоение годового ОДУ охотской сельди составит лишь 74,2% и будет наименьшим в текущее столетие.

Рекомендованный вылов гижигинско-камчатской популяции сельди в Западно-Камчатской подзоне в 2018 г. в соответствии с протоколом Бюро Отраслевого совета по прогнозированию при Росрыболовстве был увеличен до 64 тыс. тонн. Оставшийся на зимнюю путину объем составляет около 8 тыс. тонн.

Специальный промысел остальных малочисленных популяций тихоокеанской сельди в осенне-зимний период в последние годы практически не ведется, и их вылов будет незначителен.

Промысловая обстановка в предстоящую путину, несмотря на ожидаемый благоприятный размерный состав уловов, будет сложной, говорится в прогнозе. Это связано с прогнозируемыми аномально теплыми термическими условиями в Беринговом море и более ранним и интенсивным началом выхолаживания и льдообразования в Охотском море. Кроме того, снижение стоимости сельди на рынках может отрицательно повлиять на освоение рекомендуемых объемов, обращают внимание в институте.

Fishnews