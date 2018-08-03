03 августа 2018 года

Качество перевозки рыбы обеспокоило Россельхознадзор

Россельхознадзор указал предприятиям на несоблюдение требований к перевозкам рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы. Этот вопрос особенно актуален в связи с лососевой путиной, заявили в ведомстве.

Неоднократные нарушения температурного режима перевозки по железной дороге замороженной рыбы с Дальнего Востока сотрудники Россельхознадзора фиксируют в разных регионах, заявили Fishnews в пресс-службе ведомства. В этом году выявлено свыше 60 таких случаев.

Информацию об этом федеральная служба опубликовала на своем сайте. Хозяйствующие субъекты используют подвижной состав, который не обеспечивает необходимый температурный режим. Результат – нарушение ветеринарно-санитарных условий, потеря качества и безопасности перевозимой продукции, заявили в Россельхознадзоре.

Ведомство напомнило предприятиям о необходимости соблюдать при доставке замороженной рыбы требования техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Fishnews