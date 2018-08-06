06 августа 2018 года

Крым увеличивает морские урожаи

Аквакультурные хозяйства Крымского полуострова за шесть месяцев произвели 229 тонн продукции, вдвое превысив уровень 2017 г. Устриц выращено 96,5 тонны – это почти в 4,5 раза больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Удвоились объемы выращивания карповых (карпа, толстолобика, белого амура) – с 45,5 тонны за аналогичный период 2017 г. до 95,1 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Таких показателей удалось добиться, несмотря на сложные погодные условия и отсутствие днепровской воды в Северо-Крымском канале, отметили в ведомстве.

Кроме того, культивировано 33,6 тонны мидий - на 3,6 тонны выше прошлогоднего уровня.

На полуострове сформировано 55 участков под аквакультуру, из них 24 уже распределены между пользователями. Сейчас рыбоводством занимаются 69 местных предприятий.

Fishnews