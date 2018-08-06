06 августа 2018 года

Кроме раков браконьер «поймал» уголовное дело

В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в незаконном вылове 7,5 тыс. раков. Прокуратура оценила ущерб в 320 тыс. рублей, уголовное дело направлено в суд.

Житель Нефтекамска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Следствие установило, что с августа 2017 г. по май 2018 г. мужчина нелегально ловил раков на озере Лабода. По версии правоохранителей, обвиняемый расставлял запрещенные раколовки, передвигаясь на моторной лодке. Таким образом он добыл свыше 6,6 тыс. животных, причинив ущерб на сумму свыше 280 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Злоумышленник также совершил аналогичное преступление, являясь начальником промыслового участка АО «Башкиррыбхоз», отметили в ведомстве. По информации прокуратуры, браконьер вместе с сообщниками в период запрета рыбалки незаконно выловил еще свыше 1 тыс. раков стоимостью более 43 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Часть изъятого улова возвращена в водоем. Прокуратура Краснокамского района направила уголовное дело в межрайонный суд для рассмотрения по существу и потребовала взыскать с фигуранта оставшуюся сумму ущерба.

Fishnews