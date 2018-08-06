06 августа 2018 года

Наука рассчитывает на возвращение скумбрии и иваси

Циклоны разогнали скопления сардины-иваси и скумбрии в районе работы российского флота в Тихом океане, но ученые ожидают стабилизации промысловой обстановки.

Ситуация на промысле пелагических видов рыб в северо-западной части Тихого океана обсуждалась на совещании в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, промысловая обстановка по сардине-иваси и скумбрии осложнилась после нескольких циклонов. Они стали причиной интенсивного прогрева поверхностных вод, что вызвало рассредоточение косяков рыбы на большой акватории. Увеличилось время тралений и, как следствие, снизились объемы вылова. Крупнотоннажный флот временно переключился на добычу других видов до восстановления благоприятной промысловой обстановки в Южно-Курильском районе.

Как полагает директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, рассеивание скоплений рыбы носит временный характер. «В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация промысловой обстановки на уровне июля этого года», – рассказал он на совещании.

Перспективным для добычи иваси и скумбрии останется Южно-Курильский район. Текущая гидрологическая обстановка в этом районе похожа на прошлогоднюю и характеризуется наличием антициклонического вихря, на юго-западной периферии которого ведется промысел. Однако специалисты предполагают, что возможно некоторое смещение скоплений в юго-восточном направлении.

По прогнозам, к концу августа увеличатся уловы скумбрии, так как этот вид начнет формировать отдельные косяки. Сейчас иваси и скумбрия образуют смешанные скопления, а соотношение видов в уловах представлено как 70% к 30%.

Для обеспечения научного сопровождения путины привлекается флот предприятий. По информации ТИНРО-Центра, ведутся переговоры с рыбопромышленниками и в ближайшее время поиски сардины и скумбрии начнут три рыболовных судна.

Fishnews