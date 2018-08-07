07 августа 2018 года

Организаторам рыбалки дали форму заявки

Минсельхоз утвердил форму заявки на распределение квот добычи для организации спортивно-любительского рыболовства. Заявки на 2019 г. нужно направить региональным властям по 1 сентября текущего года.

Приказом Министерства сельского хозяйства от 17 июля 2018 г. № 306 утверждена форма заявки на распределение квот вылова для организации спортивно-любительского рыболовства. Документ не распространяется на анадромные виды рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с апреля вступили в силу новые правила распределения органами исполнительной власти субъектов Федерации квот для организации спортивно-любительской рыбалки. По этому порядку, заявки на 2019 г. должны направляться региональным властям с 1 апреля по 1 сентября 2018 г.

Fishnews