07 августа 2018 года

Трепанга Северного Китая губит жара

Аномально теплая погода принесла большие потери разводчикам трепанга в китайской провинции Ляонин. Сумму ущерба оценили в 6,87 млрд юаней (более 1 млрд долларов).

В некоторых местах провинции температура воздуха превысила 40°C. Жара привела к массовой гибели «морских огурцов» в главном районе разведения, пишет корреспондент Fishnews со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Фермер Юй Чжан выращивает трепанга более 10 лет и ежегодно выпускает более 200 тонн этих животных. Однако в 2018 г. из-за жары предприниматель лишится 90% урожая, пишет издание. По словам фермера, осенью цена за килограмм трепангов составляет 120 юаней (17,5 доллара) и даже по минимальной цене в 100 юаней (14,5 доллара) за килограмм он ожидает убытки в 25 млн юаней (примерно 3,64 млн долларов).

Федерации разведения трепангов уже обратились к правительству КНР с просьбой о помощи. Председатель одного из отраслевых объединений рассказал журналисту, что они будут активно обращаться к научно-исследовательским институтам и властям, а также выразил надежду на получение банковского кредита, чтобы спасти производство.

Fishnews