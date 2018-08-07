07 августа 2018 года

Красная рыба не радует промысловиков Аляски

Уловы лосося на Аляске показывают отрицательную динамику. К 31 июля в штате было добыто всего 72 млн экземпляров красной рыбы, а на аналогичную дату 2017 г. – 110 млн хвостов.

Данные опубликовал Аляскинский институт маркетинга морепродуктов (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI). По его информации, вылов нерки – 47 млн особей – сократился на 7% к прошлогоднему уровню, хотя и вырос на 9% по сравнению со средним показателем за прошедшие 5 лет. Специалисты института отмечают, что ход этого вида лососей в Бристольском заливе показывает один из самых высоких результатов за весь период наблюдений, но в других регионах нерки еще очень мало. Так, в Чигнике она вообще не ловится, а на Юго-Восточной Аляске добыча на 80% ниже среднего пятилетнего показателя.

Уловы горбуши – 13,6 млн экземпляров – на 15% ниже уровня 2016 г. в связи с задержкой хода на Юго-Восточной Аляске. Промысел в проливе Принца Вильгельма и на Кадьяке показывает стабильные результаты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, кеты поймано 11 млн особей. Это на 40% ниже уровня 2017 г. и на 14% больше среднего пятилетнего показателя.

Промысел кижуча также на спаде – всего 711 тыс. хвостов. Это на 52% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Однако впереди у аляскинских рыбаков еще два месяца добычи этого лосося.

Уловы чавычи составляют 191 тыс. особей - на 16% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

Fishnews