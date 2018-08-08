08 августа 2018 года

Китай простил норвежской семге Нобелевскую премию

Норвежская семга восстанавливает свои позиции на рынке КНР на фоне потепления политических отношений между странами. Китайское правительство желает ускорить подписание договора о свободной торговле с королевством.

Министр иностранных дел КНР Ван И рассказал норвежской коллеге Ине Эриксен Сорейде о желании правительства Китая улучшить отношения между странами и ускорить переговоры о заключении договора о свободной торговле. Причиной резкого ухудшения политических и экономических отношений стало присуждение Нобелевской премии мира китайскому литератору и диссиденту Лю Сяобо в 2010 г. Однако он умер в заключении год назад, и сейчас дипломаты стремятся оставить этот вопрос в прошлом, сообщает корреспондент Fishnews.

Ожидается, что в Норвегии от заключения договора о свободной торговле больше всех выиграют производители лосося. Потепление отношений уже отразилось на экспорте норвежской семги. По данным портала Undercurrent News, с начала года по 29 июля поставки норвежского лосося в Китай выросли до 7,3 тыс. тонн с 0,9 тыс. тонн за аналогичный период 2017 г. Одновременно снижаются продажи этого продукта во Вьетнам, откуда он контрабандой переправлялся в Китай. Так, экспорт норвежской красной рыбы на вьетнамский рынок упал с 15,3 тыс. тонн на отчетную дату 2017 г. до 3,5 тыс. тонн.

Fishnews

