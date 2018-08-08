08 августа 2018 года

Ученые оценят продуктивность Южного океана

В ноябре к берегам Антарктиды отправится 64-я Российская антарктическая экспедиция. В ее состав войдут специалисты ВНИРО, которые будут выполнять гидрохимические исследования в интересах рыбохозяйственной науки.

Районы гидрологических фронтальных зон вокруг Антарктиды отличаются высокой биологической продуктивностью. Так, к фронтальным зонам южной границы антарктического циркумполярного течения (ЮАЦТФ) и материкового склона привязаны скопления криля. Он не только является перспективным объектом промысла, но и обеспечивает существование всей пищевой цепи в Южном океане, включая дорогого клыкача, обратили внимание во ВНИРО.

Работы проведут на НЭС «Академик Федоров» Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, специалисты выполнят гидролого-гидрохимические исследования на океанографических разрезах. Это даст информацию о вертикальной структуре вод, изменчивости водных масс и положении фронтальных зон.

Кроме этого, с интервалом в 1-3 часа будет осуществляться отбор поверхностных проб морской воды по ходу движения судна. В пробах определят растворенный кислород, минеральные и органические формы основных биогенных элементов. Полученные данные позволят судить о пространственно-временной изменчивости фронтальных систем и продуктивности Южного океана.

По предварительной информации, в рейсе 2018-2019 гг. предусмотрены работы вблизи станций «Молодежная», «Прогресс» и «Мирный». Это обеспечит двукратное пересечение субантарктического и полярного фронтов (САФ и ПФ) и многократное пересечение фронта ЮАЦТФ и фронта материкового склона Антарктиды.

Fishnews