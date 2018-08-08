08 августа 2018 года

Специалисты намерены изучить ДНК калкана

Для рациональной организации промысла камбалы-калкан в Черном море необходимо уточнить структуру популяции, подчеркивают в АзНИИРХ. Ученые планируют ответить на актуальные вопросы с помощью популяционно-генетических исследований.

Интерес к камбале-калкан как к объекту промысла очень велик, но ее популяция в Черном море никогда не была многочисленной, отмечают в Азовском НИИ рыбного хозяйства. Ученые указывают, что наличие сероводородного слоя ограничивает вертикальное распространение вида, а морфология дна с резким свалом глубин не позволяет образовать большие площади необходимых биотопов.

Возникают вопросы рационализации промысла и организации искусственного воспроизводства для пополнения природных популяций калкана, отмечают специалисты института. Для научного обоснования этих работ необходимо получить представление о структуре популяций (субпопуляций, стад и т.д.) камбалы, обитающих на разных участках акватории Черного моря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, сейчас отечественный промысел калкана ведется в форме освоения двух единиц запаса: крымской и кавказской. При этом зарубежная рыбохозяйственная наука рассматривает камбалу-калкан Черного моря как единое стадо, которое испытывает существенную промысловую нагрузку со стороны всех причерноморских стран.

Для получения ответов на вопрос о структуре популяции камбалы в Черном море институт в 2018 г. начал работы по популяционно-генетическим исследованиям вида. Начальный этап (текущего года) предполагает подготовку методологии этих исследований. Специалисты отмечают, что пока сведений о генетической структуре популяций черноморской камбалы-калкан довольно мало. Более того, серьезных исследований в этом направлении методами молекулярной генетики ранее в России не проводилось, подчеркнули в АзНИИРХ.

«Изучение работ зарубежных коллег по молекулярно-генетическим особенностям черноморского калкана позволяет в определенной степени утверждать, что между популяциями, обитающими в разных участках побережья Черного моря, существует некоторая изолированность, проявляющаяся в тех или иных значениях генетических дистанций», - обращают внимание ученые. Если это так, то перелов камбалы в той или иной акватории нельзя будет быстро компенсировать за счет миграции калкана из других участков побережья. Пока специалисты не имеют достаточного массива данных, чтобы с высокой степенью определенности сказать, так это или нет, но работы ведутся.

Институт рассматривает варианты международного научного сотрудничества - как в области обмена генетическим материалом из разных районов Черного моря, так и в организации совместных молекулярно-генетических исследований.

Fishnews