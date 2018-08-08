08 августа 2018 года

Таможню обязали заплатить за неправильную позицию по таре

Арбитражные суды отнесли к судовым припасам тару, используемую в море для производства рыбной продукции. За недостоверную информацию о таможенном декларировании тары с ФТС взыскана денежная компенсация.

Вопрос о таможенном декларировании тары разбирался в судебном споре между Тихоокеанской рыбопромышленной компанией и Федеральной таможенной службой, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из материалов дела, в 2015 г. на обращение компании Магаданская таможня ответила письмом о невозможности выпуска в качестве припасов тары для производства крабовой продукции на судне «Вестерн Энтерпрайс». Руководствуясь этим письмом, а также «учитывая сложившуюся многолетнюю устойчивую позицию Магаданской таможни по этому вопросу», компания поместила тароупаковочные материалы под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Для этого понадобилось оплатить соответствующий таможенный сбор, сертификацию тары, а также услуги по хранению и погрузке-выгрузке тары. Все это обошлось в 210 тыс. рублей дополнительных расходов. Впоследствии эти деньги и были взысканы в пользу компании Арбитражным судом Магаданской области с Федеральной таможенной службы за неправильную консультацию.

Суд счел, что эксплуатация судна «Вестерн Энтерпрайс» для рыболовства без использования тары для упаковки продукции невозможна. Следовательно, тароупаковочные материалы следует относить к судовым припасам. Они подлежат декларированию без помещения товаров под таможенные процедуры.

Решение первичного суда было оставлено в силе в апелляционной и кассационной инстанциях, а Верховный суд РФ отказал ФТС в дальнейшем рассмотрении кассационной жалобы.

Fishnews