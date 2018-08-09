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Рыбацкие суда в порту Севастополя. Фото пресс-службы правительства города

Рыбные компании Севастополя поддержат субсидией

Департамент сельского хозяйства Севастополя планирует направить более 157 млн рублей на поддержку местных рыбохозяйственных предприятий. Затраты компенсируют компаниям при условии, что они реализуют свою продукцию по определенной цене.

Таким образом планируется обеспечить доступность рыбной продукции для конечного потребителя. «В 2018 году правительством Севастополя запланировано выделить 19,3 млн рублей, часть из этих средств уже выделена, в 2019 году запланировано выделить 28,1 млн рублей», - рассказала начальник отдела рыбохозяйственного комплекса и животноводства департамента Виктория Пустильник.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства города, субсидия покрывает расходы на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию, ремонт, обновление судов, а также инфраструктуры, задействованной в процессе добычи и рыбопереработки.

Благодаря господдержке севастопольским предприятиям удалось модернизировать малые рыболовные рефрижераторные траулеры «Благоево», «Багерово» и «Квант», а также средние морозильные рыболовные траулеры «Конструктор Байбаков» и «Комета Галлея».

За первое полугодие компании Севастополя выловили в Азово-Черноморском бассейне более 13,3 тыс. тонн рыбы.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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