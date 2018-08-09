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Трал с уловом на Дальнем Востоке

Отечественные уловы перевалили за 3 миллиона тонн

На 8 августа российские рыбопромышленники выловили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Это на 0,1% больше показателя на отчетную дату прошлого года.

В Дальневосточном бассейне освоено более 2 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 3,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая по сравнению с показателем на отчетную дату 2017 г. снизился на 10 тыс. тонн – до 1,27 млн тонн. Объем добычи трески достиг 82,8 тыс. тонн (+5,7 тыс. тонн). По оперативным данным теруправлений ведомства, тихоокеанских лососей поймано 271 тыс. тонн. Это на 26,17 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 49 тыс. тонн – чем за аналогичный период позапрошлого.

В Северном бассейне добыто 436,3 тыс. тонн ВБР - на 44,38 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Рост обеспечен добычей мойвы (65,9 тыс. тонн). Вылов трески составил 263,7 тыс. тонн (-26,69 тыс. тонн). Пикши поймано 63 тыс. тонн, это на 7,42 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Западном бассейне отечественные суда наловили 53,19 тыс. тонн, прибавка по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составила 2,33 тыс. тонн. Шпрота добыто 30,9 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн), балтийской сельди - 16,7 тыс. тонн.

Вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 45,68 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 6,68 тыс. тонн. Хамсы поймано 21,67 тыс. тонн, это на 5,77 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г. Уловы шпрота достигли 11,94 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн). На промысле тюльки добыто 3,43 тыс. тонн (-1,86 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоено 30,27 тыс. тонн - на 4,24 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с уменьшением добычи кильки, мелких частиковых, пресноводных и других объектов промысла.

В зонах иностранных государств российские рыбаки поймали 278,3 тыс. тонн, что на 15,8 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Рост обеспечил промысел в водах Мавритании и Фарерских островов.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана флот РФ добыл 114,6 тыс. тонн (-53 тыс. тонн).

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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