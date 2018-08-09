09 августа 2018 года

Осужденных Астраханской области хотят привлечь к переработке рыбы

В Астраханской области планируют задействовать на производстве рыбных консервов граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Проработать этот вопрос рекомендовал губернатор Александр Жилкин.

Варианты развития сотрудничества производственного сектора УФСИН России по Астраханской области с органами власти и бизнесом рассмотрели на специальном совещании. В регионе действуют четыре центра трудовой адаптации и одна производственно-лечебная мастерская. Они уже успешно зарекомендовали себя, сообщили Fishnews в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора.

Одно из направлений – производство продуктов. Глава области Александр Жилкин отметил, что это может быть интересно региональному министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности. Губернатор рекомендовал проработать вопрос по привлечению осужденных для производства консервной продукции, в том числе рыбной.

Fishnews