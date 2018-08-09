09 августа 2018 года

Сулакской бухте грозит масштабный замор

Сулакская бухта, где выращиваются и добываются ценные вид рыб, оказалась отрезанной от Каспийского моря. Вероятна массовая гибель молоди, ущерб может превысить 1,5 млрд рублей.

Критическая ситуация в Сулакской бухте обсуждалась в ГУ МЧС России по Республике Дагестан, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Врио министра природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев отметил, что в бухте расположено три рыбопромысловых участка с общим объемом промысла около 400 тонн.

«На сегодняшний день в Сулакской бухте сложилась катастрофическая ситуация, связанная с естественными природными явлениями. Во второй половине июля 2018 года в результате сгонно-нагонных явлений засыпало протоки, соединяющие Сулакскую бухту с Каспийским морем, что привело к замыканию Сулакской бухты и ее изоляции от Каспийского моря», - рассказал Набиюла Карачаев.

По его словам, ситуацию усугубляет значительное поверхностное испарение в результате аномально высоких температур и резкое увеличение температуры воды до 35-36°C. В результате возможна массовая гибель молоди значимых для промысла видов рыб, ущерб от экологической катастрофы может превысить 1,5 млрд рублей, заявил врио министра.

Врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров рекомендовал минприроды республики совместно с региональным управлением МЧС, а также заинтересованными органами власти провести комиссионное обследование Сулакской бухты и принять меры по проведению первоочередных работ по очистке протоков, соединяющих ее с Каспийским морем. Западно-Каспийскому теруправлению Росрыболовства рекомендовано совместно с Репродукционным комплексом осетроводства Главрыбвода и Западно-Каспийским бассейно-водным управлением проработать вопрос восстановления протоков. Рамзан Джафаров поручил администрации Кировского района Махачкалы оказать необходимое содействие в проведении этих работ. Минприроды Дагестана поставлена задача подготовить предложения по строительству канала от реки Сулак до бухты.

По данным Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства, в 1980-х гг. в Сулакской бухте вылавливали до тысячи тонн рыбы. Бухта является местом, где традиционно подращивается молодь осетровых в рамках искусственного воспроизводства. В 2017 г. близ бухты началось строительство репродукционного комплекса осетроводства с планируемым объемом производства 2 млн мальков в год.

Fishnews