09 августа 2018 года

Карельская рыба поедет в Китай

Компании Республики Карелия начнут экспорт рыбы и морепродуктов в китайскую провинцию Фуцзянь. В этом году планируются поставки на сумму около 1,5 млн долларов.

В представительстве Республики Карелия в Москве прошли переговоры с китайской инвестиционной компанией. Встреча состоялась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами российского региона и провинции Фуцзянь.

В переговорах приняли участие член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев, заместитель главы региона – постоянный представитель республики при президенте Владимир Тимофеев и заместитель премьер-министра — министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Стороны обсудили, в частности, вопросы экспорта рыбы и морепродуктов из Карелии в Фуцзянь. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда, карельские рыбопромышленники и рыбоводы пока не имеют действующих контрактов с китайскими партнерами. Но в соответствии с предварительными договоренностями уже в этом году будут произведены первые поставки примерно на 1,5 млн долларов. Предполагается, что к 2020 г. стоимость экспортируемой рыбы составит около 10 млн долларов.

На встрече рассмотрели возможные логистические механизмы организации поставок, способы расширения ассортимента продукции карельских предприятий.

Fishnews