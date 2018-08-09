09 августа 2018 года

В глубинах Охотского моря хватает крабов

Специалисты провели исследования популяций глубоководных крабов в Охотском море. Съемки подтвердили стабильность запасов промысловых видов – равношипого и стригуна ангулятуса.

Ловушечная съемка на научно-исследовательском судне ТИНРО-Центра «Зодиак» прошла в июне-июле. В экспедиции приняли участие специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, было выполнено 85 учетных ловушечных станций на глубинах от 304 до 1070 м, проанализирован улов более 2 тыс. ловушек. Исследования выполнялись в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах, а также в подзоне Центральная часть Охотского моря. Предшествующие исследования глубоководных крабов в этих районах проводились более 3 лет назад.

Ученые оценили состояние запасов равношипого краба и краба-стригуна ангулятуса. Наиболее плотные скопления промысловых самцов равношипого краба обнаружены в Центральной части Охотского моря и в западной части Северо-Охотоморской подзоны. Высокие уловы ангулятуса получены в восточной части Северо-Охотоморской подзоны. Результаты съемок свидетельствуют о стабильном состоянии запасов, несмотря на заметное увеличение промысловой нагрузки в последние годы.

Кроме того, собраны данные по потенциально промысловым видам крабов – крабу коуэзи (Lithodes couesi), многошипому крабу (Paralomis multispina) и крабу веррилла (Paralomis verrilli). Плотность их распределения оказалась низкой. Это пока не позволяет рекомендовать промышленное освоение этих видов, отметили в институте.

Результаты экспедиции будут использованы для подготовки прогнозов ОДУ на 2020 г. и последующие годы.

Fishnews