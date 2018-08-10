10 августа 2018 года

Экс-полицейский получил штраф за браконьерство

Бывшего замначальника следственного управления УМВД России по Омской области осудили за незаконную добычу рыбы. Наказанием стал штраф в размере 300 тыс. рублей, также браконьера обязали выплатить сумму причиненного ущерба - 91 тыс. рублей.

Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенного орудия лова).

Суд установил, что в период с 24 на 25 июля прошлого года Владимир Ярков незаконно ловил осетровых на реке Иртыш в районе рыбопромыслового участка «Харинский». С помощью моторной лодки и сплавной сети из лески браконьер поймал более 180 рыбин, в том числе свыше 150 особей стерляди, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Нелегальный промысел пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. Ущерб оценили в 91 тыс. рублей.

Фигурант уголовного дела был уволен из МВД. Вину в совершении преступления он не признал.

Суд приговорил экс-полицейского к штрафу в размере 300 тыс. рублей и обязал возместить причиненный государству ущерб в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Fishnews