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Ученые с шестимесячной калифорнийской морской свиньей. Фото с сайта South China Morning Post

«Морскую панду» уничтожают вместе с редкой рыбой

Популяция калифорнийской морской свиньи с 2011 г. сократилась на 90%, отмечает WWF. Это исчезающее животное истребляют плавными сетями браконьеры Мексики, когда добывают для азиатского рынка другой редкий вид – тотоабу.

Калифорнийская морская свинья – эндемик северной части Калифорнийского залива. Этот представитель зубатых китов, также известный как «морская панда» из-за характерных черных кругов вокруг глаз, вырастает до 1,5 м и весит немногим более 40 кг. Сколько именно редких морских свиней осталось в живых на сегодняшний день, не знает никто. Некоторые предполагают, что не больше 12-30 особей, пишет South China Morning Post.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тотоаба тоже обитает только в Калифорнийском заливе и тоже находится на грани уничтожения. Эта большая рыба (длиной до 2 м и весом до 100 кг) высоко ценится за плавательный пузырь, которому в китайской традиционной медицине приписывают целебные свойства. Его продажа под международным запретом, но остановить варварский промысел практически невозможно: на черном рынке стоимость плавательного пузыря тотоабы достигает 46 долларов за грамм, что дороже золота. За ночь браконьерства рыбак может заработать столько же, сколько за год обычного промысла, в Мексике некоторые даже называют тотоабу «морским кокаином». Торговлю нелегальным деликатесом контролируют мексиканские наркокартели и китайские преступные группировки.

Таким образом, уничтожение «морской панды» происходит из-за растущего спроса на тотоабу в Китае и других азиатских странах.

Генеральный консул Мексики в Гонконге Дэмиан Мартинес Тагуэнья считает главным приоритетом в спасении популяции морской свиньи борьбу со спросом на плавательный пузырь тотоабы. По мнению генконсула, потенциальные потребители должны знать, какой ценой добывается этот деликатес, и что незаконная торговля ресурсами дикой природы - серьезная форма международной организованной преступности.

Fishnews

  • Ученые с шестимесячной калифорнийской морской свиньей. Фото с сайта South China Morning Post
  • Сушеный плавательный пузырь тотоабы. Фото с сайта South China Morning Post
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    НазадМетки: браконьерствокитай
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