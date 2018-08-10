10 августа 2018 года

Жаркий Китай

Рентабельность промысла синего краба в Беринговом море серьезно снизилась из-за аномальной жары. Не исключено, что после всех подсчетов для кого-то путина и вовсе обернется потерями.

Значительная часть уловов синего краба поставляется в живом виде в Китай. Однако КНР этим летом встречала российских рыбаков жарой, ненормальной даже для южного климата. Берингово море гораздо дальше от Китая, чем Охотское и Японское, где тоже добывают синего краба. На доставку из Берингова моря до порта назначения, с учетом времени на таможенное оформление, уходит порядка 15 суток. При этом в Зарубино, где происходит «закрытие границы», каждым летом температура воздуха достигает +30°C, а в нынешнее бывала еще теплее.

Несмотря на родство с самым живучим камчатским крабом, синий более капризен и менее живуч, он хуже переносит температурные перепады, особенно губительна для него жара. По информации Fishnews, порядка трети уловов доставить в товарном состоянии не удалось.

Проблема летней жары для бизнеса по поставке живых крабов в Китай была актуальна каждый год, однако в текущем году ситуация ухудшилась из-за температурных аномалий. Ко всему прочему добавилось сезонное снижение цен в Китае, где опять-таки из-за летней жары падает спрос на продовольственные товары в целом. Люди просто теряют аппетит. Все это отрицательно сказалось на рентабельности бизнеса.

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