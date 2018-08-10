10 августа 2018 года

Инвестквоты палтусов хотят скорректировать

Подготовлен проект поправок в документы, регулирующие порядок предоставления и закрепления инвестиционных квот. Предполагается уточнить лимиты палтусов, выделяемые под строительство среднетоннажных и малотоннажных судов, а также рыбозаводов малой мощности.

Проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предлагается внести в приложения к постановлениям правительства от 25 мая 2017 г. № 633 и от 29 мая 2017 г. № 648.

Авторы изменений отмечают, что они продиктованы удвоением объема долей квот палтусов в связи с изменением ОДУ и повторным удвоением постановлениями правительства, регулирующими порядок предоставления и закрепления инвестквот. В результате «объемы долей квот, фактически предоставляемые для обеспечения реализации инвестиционных проектов по объектам инвестиций «Ж-1», «Ж-2» и «Ж-3», вдвое превышают установленные для иных видов водных биологических ресурсов, обеспечивающих реализацию тех же инвестиционных проектов и не соответствуют положениям части 6 статьи 29.3 Закона о рыболовстве об ограничении не более пятидесяти процентов общего объема прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предоставляемых для обеспечения реализации инвестиционных проектов», - говорится в пояснительной записке.

Процедура общественного обсуждения документа завершится 29 августа.

Fishnews