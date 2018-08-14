14 августа 2018 года

Эфиопия поможет норвежской семге долететь в Китай

Государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в сентябре запускает новый грузовой рейс из Осло в Гуанчжоу. Эта линия специально предназначена для поставок охлажденной рыбопродукции.

Представитель аэропорта Осло Мартин Лангаас заявил, что новый рейс повысит конкурентоспособность норвежской рыбы в КНР. Самолеты авиакомпании, по словам ее представителя Соломона Бегаша, оборудованы всем необходимым для охлаждения продукции в пути, пишет норвежское информагентство NTBinfo.

Таким образом эфиопская компания надеется влиться в перспективный рынок авиаперевозок норвежских рыбы и морепродуктов в Китай. Как сообщает корреспондент Fishnews, в связи с потеплением отношений между двумя странами ожидается, что в 2018 г. по воздуху в КНР будет перевезено 230 тыс. тонн рыбопродукции.

Fishnews