14 августа 2018 года

Браконьеры пустили в ход слезоточивый газ

На Камчатке нелегальные добытчики лосося распылили слезоточивый газ в сотрудников рыбоохраны. Затем злоумышленники бежали, бросив свою лодку, уловы и икру.

Инцидент произошел 10 августа на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе. Вечером в ходе рейда сотрудник рыбоохраны и общественный инспектор заметили граждан, незаконно ловивших лосося.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, браконьеры попытались скрыться, затем попытались столкнуть подплывающую лодку инспекторов и распылили в них слезоточивый газ. При этом злоумышленники скидывали в воду джутовые мешки с добычей.

Позднее из реки извлекли шесть мешков с красной икрой общим весом 261 кг (почти 3 тыс. ястыков). Все происходящее было запечатлено на видеокамеру. Нарушителям удалось скрыться, бросив лодку с мешком нерки весом 32 кг.

Лодка с мотором и браконьерский улов отправлены на ответственное хранение, к делу подключилась полиция.

Только за неделю с 6 по 13 августа сотрудники СВТУ выявили 227 правонарушений. У браконьеров изъято более 5 тонн рыбы лососевых видов и около 400 кг икры, также 104 орудия лова и 42 транспортных средства.

Fishnews