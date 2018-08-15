15 августа 2018 года

Повторному использованию ВСД помешал «Меркурий»

На Камчатке с помощью информационной системы «Меркурий» выявили попытку провоза 9 тонн мороженой горбуши по уже использованным ранее документам.

Автотранспорт с рыбопродукцией остановили для проверки на посту, расположенном на 101 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Сотрудники рыбоохраны и ГИБДД в ходе досмотра обнаружили в грузовике более 9 тонн мороженой горбуши. Проверка по базе данных ФГИС «Меркурий» показала, что ранее документы на рыбу уже использовались для доставки подобной продукции на один из комбинатов края, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Проводится проверка.

Чуть позже на том же посту был остановлен еще один автомобиль, в котором нашли рыбу лососевых видов общим весом 4,6 тонн.

Fishnews