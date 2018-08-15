15 августа 2018 года

Волжским рыбоводам предлагают участки под аквафермы

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 6 рыбоводных участков в бассейне Волги. Аукцион должен пройти 19 сентября в Астрахани.

Информация об аукционе размещена на сайте torgi.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, участки площадью от 10 до 94 га расположены в Светлоярском районе Волгоградской области.

РВУ предлагаются для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 13 сентября. С победителями торгов будут заключены договоры пользования на 25 лет.

Fishnews