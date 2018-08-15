15 августа 2018 года

Специалисты собрали данные по африканской рыбе

Двое наблюдателей АтлантНИРО завершили рейс в районах Мавритании и Марокко. На российских добывающих судах ученые собирали информацию о промысловых видах рыб.

Специалисты выполняли сбор промыслово-биологической информации с 22 марта по 6 августа. Работы проводились в рамках межправительственных соглашений России с Мавритании и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, за период исследований наблюдатели обработали 221 траловый улов, промерили более 110 тыс. промысловых рыб, провели биологический анализ более 6 тыс. рыб. Собрано около 4 тыс. проб отолитов для определения возраста рыб. Обобщены данные по результатам многовидового промысла ставрид, скумбрии, сардины и сардинелл, проведены наблюдения за распределением массовых скоплений промысловых рыб в зависимости от условий окружающей среды. Также проанализированы размерно-весовой состав и биологическое состояние промысловых рыб. Научные работы выполнялись ежедневно в дневное и ночное время. В ходе рейса наблюдатели давали рыбакам рекомендации по поиску скоплений.

Все полученные данные и пробы доставлены для дальнейшей обработки в Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Материалы используют для подготовки прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова в Центрально-Восточной Атлантике. Также специалисты разработают научно обоснованные рекомендации по регулированию, развитию и защите российского рыболовства в этом районе. Кроме того, собранную информацию используют в рамках международного сотрудничества РФ с прибрежными западноафриканскими странами.

На смену направлена другая группа наблюдателей от института, которые будут работать в рыболовной зоне Марокко с августа по декабрь.

Fishnews