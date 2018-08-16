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Преследование браконьеров на патрульном катере заказника. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»

Браконьерскую флотилию поймали в заказнике

В Новосибирской области на озере Чаны в границах ООПТ пятеро браконьеров выловили тралом 2,1 тонны рыбы. Для промысла они использовали два катера и баржу без опознавательных знаков. При задержании злоумышленники сопротивлялись.

Сначала браконьеры попытались выбросить государственных инспекторов за борт. Затем нарушители, обрезав трал с патрульного катера, пытались выйти за границу заказника, но были повторно блокированы.

Пересчет нелегального улова показал, что было поймано 17,7 тыс. особей плотвы, 1 тыс. карасей, присутствовали также судак, сазан, окунь, лещ и язь. По оценке Верхнеобского теруправления Росрыболовства ущерб водным биоресурсам составил 838 тыс. рублей.

Исходя из показаний задержанных, это не первое нарушение границ заказника. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника «Саяно-Шушенский», владелец судов – акционерное общество «Новосибирскрыбхоз», входящее в промышленную группу «Камшат». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов).

Чаны — бессточное соленое озеро в России, расположенное в Барабинской низменности на территории Новосибирской области. Это самое крупное озеро в Западной Сибири, оно имеет 91 км в длину и 88 км в ширину, максимальная глубина – 7 м.

Озеро входит в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией, и является важнейшим пунктом ежегодных сезонных миграций водоплавающих и околоводных птиц. В северной части озера в 1958 г. создан Кирзинский заказник, имеющий статус государственного природного заказника федерального значения. На этой ООПТ запрещены промышленное рыболовство, рыбная ловля с использованием сетей, а также проход и стоянка моторных плавсредств.

Fishnews

  • Преследование браконьеров на патрульном катере заказника. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»
  • Браконьерская флотилия блокирована. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»
  • Задержание состоялось. Браконьерский лов пресечен. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»
  • Комиссионный пересчет пойманной рыбы. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»
  • Фиксация орудий браконьерского лова. Фото пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский»
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    НазадМетки: новосибирскросрыболовствоуголовное дело
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