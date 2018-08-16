16 августа 2018 года

ВАРПЭ готовится к Международному рыбопромышленному форуму в Санкт-Петербурге

ВАРПЭ готовит специальную конференцию в рамках II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Конференция «Мировые рынки рыбопродукции» состоится с 9 до 11 часов 15 сентября.

На конференции выступят известные в рыбопромышленном бизнесе эксперты. Президент Европейской ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров Гусс Пастор расскажет о новом качестве конкуренции между европейскими и азиатскими производителями и приведет примеры государственной поддержки рыбной отрасли.

Глава крупнейшей рыбоперерабатывающей компании Европы A. Esperson Клаус Нилсен расскажет об основных тенденциях мирового рынка рыбопереработки в ближайшие 15 лет. Один из главных вопросов, на который предложит свой ответ Клаус Нилсен звучит так: «Конец эпохи переработки в Китае? Смогут ли конкурировать новые центры в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе». Кроме того, глава крупнейшего игрока на рыбном рынке готов поделиться примерами ценового давления со стороны ретейлеров.

По оценкам экспертов, одним из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рыбного рынка является сегмент онлайн-торговли, поэтому для участия в конференции приглашена компания Alibaba Group. Эта компания является бесспорным лидером в сегменте онлайн-торговли продуктами питания. Один из топ-менеджеров компании Кейцзя Лиу расскажет о ключевых особенностях онлайн-торговли рыбопродукцией в Китае и онлайн платформах как эффективном инструменте выхода на рынок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, актуальным выглядит и выступление директора по исследованиям рынков Норвежского совета по рыбе Асбьерна Варвика Рортвейта. Его доклад называется «Экспорт рыбопродукции как национальная стратегия» и будет содержать ответы на такие вопросы: государственная поддержка экспортеров рыбопродукции и измерение экономической эффективности поддержки экспорта. Мнение авторитетного зарубежного эксперта поможет оценить реалистичность прогнозов Минсельхоза об увеличении объема рыбного экспорта с 4 млрд долларов до 7,5 млрд долларов в течение трех лет.

Логически увязаны с докладами зарубежных спикеров конференции и сообщения представителя крупнейшей консалтинговой компании KPMG Виталия Шеремета «Клиентоориентированность во главе угла: профиль современного потребителя на глобальном и отечественном рынках» и директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Reteil Group Станислава Наумова «Кто запутался в сетях? Рыбацкие сети и сети розничной торговли: российский и мировой опыт».

Организаторы конференции предложат оценить и макроэкономические параметры, которые окажут прямое и косвенное влияние на развитие рыбопромышленной отрасли. Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко поделится своими оценками макроэкономического ландшафта.

Как отметил организатор конференции – президент ВАРПЭ Герман Зверев, будет несколько «изюминок» в программе конференции: «Предприятия, которые пришлют своих представителей на конференцию «Мировые рынки рыбопродукции» не разочаруются, их будет ждать встреча не только с первоклассными экспертами мирового уровня. Модераторы конференции превратят отведенные для нее 120 минут в настоящее интеллектуальное шоу».

Модераторами конференции будут глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и главный редактор ведущего мирового отраслевого информационного агентства Intrafish Дрю Черри.

Как подчеркнул Герман Зверев, «инициатива Федерального агентства по рыболовству о проведении рыбопромышленного форума очень правильная и большое внимание российских и зарубежных участников к Международному рыбопромышленному форуму в Санкт-Петербурге показывает – идея попала в «десятку». На мой взгляд, российскому рыбопромышленному бизнесу стоит активно включиться и в выставочную часть форума, и в содержательную. Мы ожидаем активное и заинтересованное участие российских предприятий, ведь благодаря инициативе руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова формируется полезная площадка для изучения зарубежного опыта. Не случайно ВАРПЭ – как и в прошлом году – принимает активное участие в подготовке деловой программы форума».

Fishnews