16 августа 2018 года

Угорь ждет прохода в Нарвское водохранилище

Специалисты России и Эстонии рассмотрят проекты по обеспечению свободной миграции европейского речного угря в районе Нарвского гидроузла. В 2018-2019 гг. стороны должны определить необходимый уровень воды в обводном русле и согласовать попуски с ГЭС.

В Усть-Нарве прошло очередное заседание Совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства на встрече представлял заместитель руководителя ТУ Константин Охота.

Особое внимание уделили состоянию и эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвского гидроузла, обеспечению свободного прохождения европейского речного угря на нерест в районе Нарвской ГЭС.

Строительство угрехода началось в 1955 г., а в 1970 г. сооружение ввели в эксплуатацию. Однако сегодня отремонтированный в 2005 г. угреход работает недостаточно эффективно, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Необходимо проработать вопрос по проектным решениям обводного сухого русла Нарвы для обеспечения миграции угря в районе Нарвского гидроузла. Восстановление численности популяции угря в Нарвском водохранилище выгодно для обеих стран, подчеркнули в ТУ.

По рекомендации ГосНИОРХ, в течение 2018-2019 гг. нужно определить необходимый для прохода мигрирующей рыбы уровень воды в русле реки и согласовать технические возможности перебойного уровня обводнения ПАО «ТГК-1».

Стороны отметили целесообразность дальнейшего сотрудничества в обеспечении миграции угря, а также утвердили план мероприятий по дальнейшему взаимодействию в рамках комиссии.

Fishnews