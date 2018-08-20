20 августа 2018 года

Креветководам Мьянмы поможет Таиланд

Таиланд и Мьянма заключили соглашение в области рыболовства и аквакультуры. Королевство намерено инвестировать примерно 1 млн долларов в технологическую модернизацию отрасли в мьянмском прибрежном штате Ракхайн.

Ожидается, что применение современных технологий позволит развить рыболовство и креветководство штата - одного из главных центров по производству экспортных морепродуктов. Об этом заявил генеральный директор департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы У Кхин Маунг Мау.

Кроме того, в правительстве республики надеются, что модернизация производства позволит использовать креветку для улучшения продовольственного снабжения местного населения, отмечает портал The Myanmar Times.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на министерском уровне Таиланд и Мьянма договорились сотрудничать с целью удвоения объемов торговли между странами к 2022 г. Сейчас торговый оборот между двумя странами составляет около 6 млрд долларов в год. Таиланд – второй по значению внешнеторговый партнер Мьянмы после Китая, а также третий по величине инвестор в экономику республики.

Fishnews