20 августа 2018 года

Для добычи каспийской кильки конструируют новый подхват

В Каспийском море ученые опробовали конусный подхват новой конструкции для промысла кильки. Тестирование проводилось во время научной экспедиции на НИС «Исследователь Каспия».

Рейс проходил с 15 июля по 10 августа, специалисты Каспийского НИИ рыбного хозяйства оценивали численность и качественную структуру популяций килек и других морских рыб. Также ученые провели испытания конусного подхвата новой конструкции. О результатах доложили на заседании биологической секции ученого совета КаспНИРХ.

«Наши многолетние исследования показали, что обыкновенная килька во время лова на свет «убегает» от источника света на расстояние не более 3 метров. И, как правило, на этом расстоянии и остается, периодически подплывая к лампе и опять от нее уплывая. Родилась идея, что надо увеличить площадь облова. Сделать орудие лова со сторонами 6 метров и более», - рассказал главный научный сотрудник направления ресурсных исследований КаспНИРХ Сергей Канатьев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, из-за технических ограничений «Исследователя Каспия» ученые отказались от идеи прямоугольной конструкции и остановились на конусном подхвате диаметром 6 м. Для этого круг из армированного стеклопластика оснастили делью 9 мм из толстой нитки и «рубашкой» с ячеей 80 мм для прочности конструкции. При промысле использовались дополнительные источники света.

После нескольких экспериментальных погружений на горизонте 20 м по 15 минут все сетное полотно было в «шубе» из килек. Оказалось, что дель слишком крупная и большая часть рыбы просочилась через ячею. Улов составил 60 кг очень крупной кильки. Однако наличие «шубы» говорит, что подхват достаточно эффективен, отметили в КаспНИРХ.

Тестирование выявило ряд проблем. Их устранят, чтобы осенью в следующем «килечном» рейсе продолжить испытания.

Fishnews