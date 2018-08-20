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Как рыбе получить электронные ВСД

В Росрыболовстве обсудили вопросы рыбаков по системе электронной ветсертификации. Представитель Россельхознадзора рассказала, как работать со ФГИС «Меркурий», где этому научиться и разъяснила вопрос о лабораторных исследованиях на Балтике.

В Федеральном агентстве по рыболовству прошла очередная видеоконференция по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации. В совещании участвовали представители теруправления ФАР, Россельхознадзора, ВАРПЭ, ЦСМС, Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» и Союза рыболовецких колхозов России.

С чего начать

Один из вопросов задал представитель компании, занимающейся прибрежным рыболовством и переработкой в Ленинградской области. Предприятие попросило рассказать о начальном этапе работы во ФГИС «Меркурий» и оформлении необходимой документации в электронном виде.

Разъяснения представила старший специалист отдела методической работы по организации внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Анастасия Ромашевская: «Первый этап – регистрация в системе, для этого вы заполняете заявление и подаете его в местное территориальное управление Россельхознадзора. Управление регистрирует организацию и судно в качестве площадки. Если имеются склады или другие площадки, они подлежат аналогичной регистрации. После прохождения процедуры регистрации вы подключаетесь к модулю «Вылов». Как только судно доходит до берега и появляется связь, в системе вручную формируется производственный сертификат, далее при необходимости потребуется сертификат на осуществление смены собственника, а также сертификат на перемещение. В случае, когда смена владельца не происходит, осуществляется транзакция на перемещение без смены собственника. Когда груз перемещается по дорогам общего пользования, должен быть оформлен ветеринарно-сопроводительный документ на подконтрольные товары».

Нужны ли Балтике лабораторные исследования

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на заседании также обсудили вопрос проведения лабораторных исследований на водных объектах, не имеющих определенного статуса в системе электронной ветсертификации. Рыбаки рассказали, что в некоторых случаях местные ветслужбы субъекта требуют от отраслевых организаций проведения лабораторных исследований. В частности, такая ситуация наблюдается на Балтийском море.

Анастасия Ромашевская ответила, что Россельхознадзор готов направить официальные разъяснения в субъекты по этому поводу. Согласно закону о ветеринарии, исследования обязательны в трех случаях: если зона не благополучна, если выявлены признаки порчи при досмотре и по требованию других стран. Соответственно, статус «не определен» не означает, что регион не благополучен и обязательно надо проводить лабораторные исследования. Сейчас Россельхознадзор ведет переговоры с ФГБУ «Нацрыббезопасность» по вопросу придания статуса Балтийскому морю.

Где взять уроки по «Меркурию»

Кроме того, озвучен вопрос, поступивший в электронном виде на сайт Россельхознадзора – об обучении специалистов работе в системе ФГИС «Меркурий». Было отмечено, что во многих субъектах такую работу проводят региональные управления ветеринарии, а также территориальные управления Россельхознадзора. На официальном сайте службы в разделе «Материалы» блока «Ветис - электронная ветеринарная сертификация» опубликованы видеоуроки. Также сотрудники Россельхознадзора по заявке проводят обучение в режиме вебинара.

Fishnews
НазадМетки: варпэросрыболовствороссельхознадзор
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