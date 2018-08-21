21 августа 2018 года

Осетровым браконьерам дали от четырех до шести лет

В Астрахани вступил в силу приговор пяти членам организованной преступной группы, ловившей осетровых в промышленных масштабах. Участники ОПГ получили от четырех до шести лет лишения свободы, также с них взыскано более 11,7 млн рублей ущерба.

Суд установил, что в октябре – ноябре 2016 г. ОПГ в составе пяти человек незаконно добыла 1321 экземпляр русского осетра, 58 севрюги, 37 белуг. Преступники хранили рыбу на производственно-промышленной базе, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Ленинский районный суд Астрахани назначил членам организованной группы наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет в исправительной колонии общего режима. Суд также взыскал с браконьеров ущерб государству – более 11,7 млн рублей. Пройдя проверку суда апелляционной инстанции, приговор вступил в законную силу.

Fishnews

