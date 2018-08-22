22 августа 2018 года

На защиту рыбных урожаев Зауралья встанут силовики

В Курганской области в сентябре и октябре пройдет оперативно-профилактическая операция «Путина». К ней, помимо инспекторов рыбоохраны, подключатся полиция, Росгвардия и пограничники.

Сейчас в регионе передано в пользование 150 рыбоводных участков, в том числе два РВУ для индустриальной аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, на 10 августа в 110 водоемов общей площадью более 30 тыс. га выпустили 102,9 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов, а также 230 тыс. годовиков и 6,5 млн личинок карпа, 2,1 млн личинок толстолобика, 500 годовиков и 100 тыс. личинок белого амура, 100 тыс. личинок стерляди и 9,1 тыс. - щуки. По программе искусственного воспроизводства в 90 рыбохозяйственных водоемов отправили значительное количество личинок пеляди и сазана.

Контрольные отловы показали, что летний нагул товарной рыбы идет удовлетворительно. Это позволит надеяться на благополучную осеннюю сиговую путину, которая стартует в сентябре.

Fishnews