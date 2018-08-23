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Горбатый кит. Фото Ивана Усатова

Камчатских китов и тюленей посчитали

В Авачинском и Кроноцком заливах провели сплошные учеты морских млекопитающих. Самыми многочисленными оказались горбатые киты и каланы (оба вида занесены в Красную книгу России).

Учет проводили сотрудники Кроноцкого заповедника. Ученые применили экосистемный подход: они отмечали всех встреченных китов, дельфинов, тюленей и каланов от порта в Петропавловске-Камчатском до мыса Козлова. Пройденный путь составил около 630 км.

«Морские млекопитающие не знают о границах заповедной территории. Трехмильная охраняемая морская акватория для китов и тюленей - только маленький кусочек, поэтому информация о численности на этом отрезке не дает полной картины об их биологии и экологии, - отметил научный сотрудник заповедника, морской биолог Иван Усатов. - Именно поэтому мы наблюдали за животными, которые кормятся и в Авачинском заливе, и в граничащем с ним Кроноцком заливе. Но, конечно, заповедник играет ключевую роль в сохранении видового разнообразия морских обитателей, на его территории они не испытывают влияния человека на окружающую среду».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, во время трехдневных исследований были встречены 93 представителя 10 видов морских млекопитающих. Среди китообразных по численности доминировали горбатые киты, биологи насчитали 33 особи. Также ученые пересчитали серых китов, малых полосатиков, косаток, обыкновенных и белокрылых свиней. В Кроноцком заливе удалось встретить сразу шестерых северных финвалов, занесенныхе в список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Камчатского края.

Среди ластоногих в Авачинском и Кроноцком заливах самыми многочисленными стали каланы: ученые насчитали 22 животных. Из тюленей наблюдатели внесли в учетные листы 9 морских котиков и 3 ларги.

Учеты сивучей на Камне Козлова в акватории Кроноцкого заповедника - единственном репродуктивном лежбище у берегов полуострова - в этот раз не проводились. Животные уже приступили к сезонной миграции. Одной из остановок морских львов перед путешествием к местам осеннего и зимнего обитания стала бухта Каменистая. Сотрудники службы охраны заповедных территорий насчитали в воде и на суше около 100 сивучей. Звери ловили лососей у побережья и отдыхали на пляже.

Учеты морских млекопитающих прошли в рамках природоохранного проекта «Китовая заводь». Это совместная программа Кроноцкого заповедника и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Fishnews

  • Горбатый кит. Фото Ивана Усатова
  • Сивуч с добычей. Фото Алексея Маслова
  • Сивучи. Фото Алексея Маслова
  • Сивучи. Фото Алексея Маслова
  • Ларги. Фото Алексея Маслова
  • Горбатый кит. Фото Ивана Усатова
  • Сивуч-секач. Фото Алексея Маслова
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