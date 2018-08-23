23 августа 2018 года

Лосось и мойва «вытянули» статистику уловов

На 22 августа общероссийский вылов достиг 3,39 млн тонн, на 4% превысив уровень прошлого года. Максимальная прибавка достигнута в водах Дальневосточного и Северного бассейнов.

На Дальнем Востоке освоено 2,36 млн тонн водных биоресурсов, что на 6% или 143 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2017 г. Промысел минтая принес 1,32 млн тонн (-20 тыс. тонн). Вылов трески вырос до 86,7 тыс. тонн, это на 3,5 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 467 тыс. тонн (+190 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные ЦСМС.

Рыбопромышленники Северного бассейна освоили 458,5 тыс. тонн. Это на 11% или 45,4 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2017 г. Прибавку в основном обеспечила добыча мойвы - 65,9 тыс. тонн. Вылов трески составил 279 тыс. тонн (-25,6 тыс. тонн), пикши – 66,9 тыс. тонн (-8,5 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи вырос на 4% или 2,3 тыс. тонн и достиг 54,3 тыс. тонн. На промысле шпрота поймано 31 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн). Вылов балтийской сельди увеличился до 17,14 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн).

Рыбалка в Азово-Черноморском бассейне принесла 48 тыс. тонн ВБР. Это на 13% или 7,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов хамсы составил 21,7 тыс. тонн (-5,8 тыс. тонн), тюльки 3,4 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн). Объем добычи шпрота вырос на 1 тыс. тонн к уровню 2017 г. и достиг 13,5 тыс. тонн.

Вылов в Волжско-Каспийском бассейне достиг 31,4 тыс. тонн, что на 13% или 4,5 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату прошлого года. Причина отставания - уменьшение добычи кильки, мелких частиковых, пресноводных и прочих объектов промысла.

Уловы российских судов в зонах иностранных государств увеличились на 4% или 12,3 тыс. тонн к уровню 2017 г. – до 295 тыс. тонн, главным образом за счет добычи в зоне Мавритании. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 129,2 тыс. тонн - на 30% или на 59,4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель снизился за счет уменьшения количества флота на промысле.

Объем выработанной из уловов продукции остался на уровне прошлого года – более 2 млн тонн. При этом по состоянию на 22 августа на 9% выросли поставки рыбной продукции в морские порты РФ – свыше 1 млн тонн. На борту российских судов, которые работают в море или идут в порты на выгрузку, 368 тыс. тонн рыбных товаров, что на 20% больше показателя на отчетную дату прошлого года.

Fishnews