23 августа 2018 года

Передовые технологии для рыбоводов представят в столице

В Москве с 29 по 31 января пройдет XXIV Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария-2019». На ней будут представлены в том числе корма для рыб, технологии и оборудование для аквакультуры.

Выставка состоится в павильоне № 75 ВДНХ. Как сообщили Fishnews организаторы, к участию готовятся более 300 компаний из 23 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и 38 регионов России. Площадь выставки составит свыше 21 тыс. кв. м.

В 2019 г. экспозиция по кормам и ветеринарии будет представлена в двух залах – А и С. Зал В традиционно займет экспозиция с оборудованием для переработки зерна, производства комбикормов, а также лабораторным оборудованием. Все средства массовой информации, ассоциации и отраслевые союзы также расположатся в зале В.

Организаторы отмечают, что выставочная площадь зала А уже полностью занята, поэтому желающим принять участие со стендом стоит поторопиться с подачей заявки, пока еще есть свободные места в залах В и С.

Подробную информацию можно узнать на сайте выставки.

Мероприятие ежегодно с 1996 г. проводит МСЕ «Экспохлеб» при поддержке Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», Общественной палаты РФ, Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Российской ветеринарной ассоциации, Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса, Мясного совета ЕЭП, Росптицесоюза. C 2011 г. выставку поддерживает Европейская федерация производителей комбикормов (FEFAC), а с 2015 г. – правительство Москвы. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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