23 августа 2018 года

Ключевым отраслям Дальнего Востока помогут с кадрами

Для ключевых отраслей экономики ДФО рассчитают потребность в кадрах – такая оценка предусмотрена новой программой, которую утвердило правительство. В число основных в макрорегионе входит и сфера рыбного хозяйства.

Правительство РФ утвердило новый документ в сфере кадровой политики – Программу мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 г.

Ключевые отрасли экономики макрорегиона определило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Это добыча угля, руды и золота, добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение, рыболовство и аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность, лесная промышленность, транспорт, логистика, туризм.

«Потенциал роста занятых в отрасли рыболовства и аквакультуры может составить более 11,6 тыс. человек к 2025 году», - рассказали в пресс-службе АРЧК.

В рамках программы предполагается рассчитать кадровые потребности основных отраслей экономики ДФО с распределением по регионам. При этом должны быть учтены требования к уровню образования и сформированы предложения об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профобразованием на 2019 – 2025 гг., сообщает корреспондент Fishnews.

Для развития системы профориентации и поддержки молодежи на рынке труда в Дальневосточном федеральном округе планируется утвердить дорожную карту. Она должна предусмотреть информирование молодежи о профессиях и специальностях, востребованных на Дальнем Востоке. Власти также отметили важность формирования позитивного имиджа макрорегиона в молодежной среде.

Fishnews