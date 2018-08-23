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Идущая на нерест нерка

В реку Камчатка прошло недостаточно нерки

На нерестилища бассейна реки Камчатки - крупнейшей на полуострове - пока прошло не более 260 тыс. производителей нерки. Это около 50% от необходимого количества, отмечают ученые.

Специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии рекомендовали в этом году пропустить в бассейн Камчатки 526 тыс. особей нерки. Мониторинг велся непосредственно на рыбопромысловых предприятиях (с последующим лабораторным анализом отобранных проб) и на контрольном створе реки в 30 км от устья. Также использовались данные, полученные с гидроакустических комплексов в протоке Азабачьей и в результате авиаучета.

Специалисты пришли к выводу, что значимые нерестилища в бассейне Камчатки (на притоке Еловка, в верховьях реки и другие) производителями в должной мере не обеспечены.

Пропуск в бассейн озера Азабачье (расположено вблизи русла реки Камчатка) составил 102 тыс. производителей, при оптимальном уровне в 108 тыс. особей. Таким образом, пропуск производителей в этот нерестовый водоем близок к рекомендованной величине. Однако ученые имеется значительный дисбаланс в сторону поздней формы нерки, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО. При этом основной пропуск поздней формы пришелся именно на популяцию Азабачьего. Периоды существенного пропуска и в реку в целом, и в озеро приурочены к одним и тем же датам, краткосрочны и нерегулярны.

На 22 августа в Петропавловско-Командорской подзоне добыто 9,973 тыс. тонн нерки - один из лучших показателей за всю историю промысла. Статистика свидетельствует о сильных колебаниях численности этого лосося, которые связаны не только с условиями воспроизводства, но и зависят от степени ответственности рыбаков, отметили в институте.

Fishnews
НазадМетки: камчаткалосось
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